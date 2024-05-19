ضبط سيدة لإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بالأسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 مايو 2024 08:26 مساءً - نجحت مباحث الأموال العامة ، فى ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا لمنح شهادات مزيفة لتسهيل العمل فى الشركات والمؤسسات الكبرى من بينها شركات البترول بمحافظة الإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الإسكندرية؛ بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.