نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قواعد جديدة لانتساب الصحفيين بالخارج وأساتذة الصحافة والإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس نقابة الصحفيين فى جلسته المنعقدة أمس السبت 18 مايو برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين الموافقة على قواعد انتساب أساتذة ومدرسى الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، ممن يسهمون فى أعمال الصحافة، كما قرر المجلس الموافقة على قواعد انتساب الصحفيين المصريين العاملين بالدول العربية، الذين يمارسون المهنة فى صحف مرخصة، أو الأعضاء فى نقابات وجمعيات الصحافة بالبلاد العربية، التى يعملون بها.

ويأتى القرار تنفيذًا لقرار مجلس النقابة رقم (100) لسنة 2024م بشأن تشكيل لجنة برئاسة النقيب، وعضوية السكرتير العام لوضع ضوابط لفتح باب الانتساب للصحفيين فى الخارج، وأساتذة الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية، وبعد مراجعة القانون 76 لسنة 1970م، المنظم لشئون نقابة الصحفيين، والمادة (12) المنظمة لشروط القيد فى جدول الصحفيين المنتسبين.

واشترط المجلس أن يكون المتقدم للقيد فى جدول المنتسبين من المصريين العاملين فى الدول العربية ممارسًا لمهنة الصحافة فى إحدى الدول، أو فى مكاتب صحفها بالقاهرة، بعقد عمل محرر يثبت ممارسته الفعلية، أو عضو فى نقابات وجمعيات الصحافة في الدولة التى يمارس عمله بها، على أن يلتزم طالب القيد بتقديم أرشيف يثبت ممارسته المهنة، ويمثل أمام لجنة القيد بشخصه لإتمام إجراءات قيده، ويقوم بسداد رسوم اشتراك "ألف دولار"، تخصص مواردها لصالح العلاج، والمعاشات، والتدريب، أو صندوق الطوارئ بالنقابة على أن يعاد النظر فى رسم الاشتراك بشكل دورى، ويتم تجديد العضوية سنويًا بموجب أرشيف حديث يثبت مواصلة عمله ورسوم تجديد العضوية "300 دولار".

كما قرر المجلس أن يتم القيد فى جدول الانتساب للأساتذة والمدرسين بكليات الإعلام، الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة لهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة، على أن يرفق بطلب القيد فى جدول الانتساب، مستندات دالة على عمل المتقدم بكليات الإعلام العاملة فى مصر، وجامعته، والقسم الذى يعمل به، وبرنت تأمينات؛ لإثبات وضع عمله الحالى.

واشترط المجلس أن تكون المساهمات الصحفية للمتقدمين لجدول الانتساب من أساتذة الأقسام المختلفة بكليات الصحافة والإعلام، فى صحف معتمد القيد منها بنقابة الصحفيين بجدولى تحت التمرين، والمشتغلين، أو فى مواقع صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للإعلام، على أن يتم سداد رسوم قيد فى الجدول المذكور بقيمة 3000 جنيه، بخلاف اشتراك سنوى قيمته 600 جنيه، ويتم إعادة النظر فيها مع كل دورة نقابية.