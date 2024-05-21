رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024..القليوبية

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أحمد جودة - القاهرة - رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 محافظة القليوبية، اقترب ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني على نهايته، حيث يخوض الطلاب الامتحانات في الفترة من يوم السبت المقبل وحتى الخميس 23 مايو، بينما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انطلاق عملية تصحيح الأوراق الامتحانية الأسبوع المقبل مع بداية امتحانات الترم الثاني، فيما سيتم إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني بعد نهاية التصحيح واعتمادها بشكل رسمي سواء على المواقع الإلكترونية أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب.



نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القليوبيه



تستعد وزارة التربية والتعليم لعملية تصحيح الامتحانات ونشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني، حيث أعلنت الوزارة عن تشديد الرقابة على الطلاب من أجل ضمان عدم وجود تسريب في الامتحانات أو حالات غش، بينما سيتم تصحيح الأوراق فور انتهاء امتحانات كل مادة، وبعد الانتهاء من تجميع الدرجات يتم عرضها على المحافظ من أجل اعتمادها بشكل رسمي، حيث يمكنك الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي في محافظة القليوبية عبر بوابة التعليم في المحافظة.



نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس



تنشر وزارة التربية والتعليم لينك استعلام نتيجة ثالثة إعدادي في جميع المحافظات، حيث تنتهي الامتحانات في جميع المحافظات الأسبوع المقبل، بينما ستقوم كل محافظة بنشر رابط الاستعلام عن النتيجة بعد ساعات من اعتماد من قبل المحافظ، إضافة إلى نشرها في المدارس، فيما يمكنك الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط بوابة التعليم الاساسي اضغط هنا. اختر منها نتيجه الشهاده الاعداديه. أضف رقم جلوس الطالب أو الطالبة. اضغط على استعلام. ستجد نتيجة امتحانات الترم الثاني.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية



حددت وزارة التربية والتعليم طريقة تقييم طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، حيث أعلنت الوزارة عن المجموع الكلي للترمين وهو 280 درجة ولكل ترم 140 درجة، بينما يتم احتساب درجات الامتحانات وفق التالي:

توزيع 80% من المجموع الكلي لامتحان آخر العام.

توزيع 10% من المجموع الكلي لامتحانات الشهر.

توزيع 10% للحضور والانضباط والسلوك.



وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:



مادة اللغة العربية: 40 درجة مادة الرياضيات: 30 درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى 30 درجة مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة مادة العلوم 20 درجة مجموع المواد 140



