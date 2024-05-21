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أحمد جودة - القاهرة - لينك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس أو بالاسم.. moe.gov.eg، يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس للترم الثاني 2024، حيث إن طلاب المرحلة الاعدادية الان يقومون بأداء الامتحانات، التي بدأت في 16 مايو 2024 وتستمر حتى 22 مايو 2024.

وتستعرض بوابة دوت الخليج في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024، حيث تزداد الترقبات والإعدادات من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مستقبل اولادهم في المرحلة التعليمية القادمة سواء الثانوي العام ام التجاري ام التعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024



تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية على النحو التالي:

السبت 18 مايو: مادة اللغة العربية.

الأحد 19 مايو: مادة العلوم والتربية الدينية.

الاثنين 20 مايو: مادة اللغة الإنجليزية والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو: مادة الهندسة والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو: مادة الجبر والإحصاء.

الخميس 23 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم ستكون متاحة بدءًا من يوم الخميس 23 مايو 2024. سيتمكن الطلاب من معرفة نتيجتهم بعد اعتمادها رسميًا من قبل المديريات التعليمية في المحافظات.



خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024



للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية: