النيابة تستمع لأقوال عباس أبو الحسن فى اتهامه بدهس سيدتين بالشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:32 صباحاً - بدأت منذ قليل النيابة العامة الاستماع لأقوال الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره علي المحور المركزي بمنطقة الشيخ، مما أدى إلا إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة في الجسم بالكامل، كما أصيب الفنان ايضا في وتر الرجل اليمني.

كما تتلقى المصابتان الرعاية الطبية اللازمة، حيث تعرضتا لإصابات عبارة عن كسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدهما.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لسيارة الفنان عباس أبو الحسن، بعد اصطدامه بسيدتين، فى مدينة الشيخ زايد، ومن المقرر انتداب لجنة فنية من المختصين، لفحص السيارة، وإعداد تقرير لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابس حادث اصطدامه بسيدتين، أثناء قيادته سيارته بمدينة الشيخ زايد، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأكد أبو الحسن أنه لم يقصد الاصطدام بالسيدتين، وفوجئ بهما أمامه، ولم يتمكن من سرعة التحكم بالسيارة، والضغط على مكابحها، مما أدى إلى وقوع الحادث.

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه فى الاصطدام بسيارته، بسيدتين فى مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام ملاكى يقودها الفنان عباس أبو الحسن، بسيدتين، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى فى حالة حرجة.

تم التحفظ على الفنان عباس أبو الحسن، وسيارته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.