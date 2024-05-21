الصحة: التعاقد مع منظومة أجنبية من أعرق المؤسسات الفرنسية لعلاج الأورام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إنه كان هناك مناقشات جادة وثرية حول مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ليحرج في أحسن صورة.

ونوه خلال لقائه عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة لمنظومة التأمين الصحى حكومي فقط، ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة.

وأكمل أن هناك طرحا لمنظومة أجنبية تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا، سوف يتم التعاقد معها قريبا، بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة لتقدم الرعاية الصحية للمواطنين على قدر سواء، ومن هنا جاءت فكرة مشروع القانون.

واختتم أنه من يستفيد من هذا القانون هو المواطن المصري البسيط، من خلال زيادة عدد الأسرة، لافتا إلى أنه سيكون هناك تدريب علمي للعاملين بالمنظومة الصحية وإنشاء كوادر مصرية.