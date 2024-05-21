نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يقرر غلق جميع المعديات النهرية غير المرخصة والطرق المؤدية إليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل، الدفع بلجنة عاجلة مشتركة مع شرطة المسطحات المائية لغلق جميع المعديات المنتهية ترخيصها والتي لم تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تكليف هيئة الطرق والكباري بقطع وإلغاء الطرق المؤدية إلى هذه المعديات.

وكشفت وزارة النقل تفاصيل حادث معدية، قائلة: في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21/5/2024 وأثناء تراكي المعدية غير الآلية (المنيا 6) والتي تعمل بالواير بين البرين (وردان – أبوغالب) بنطاق محافظتي المنوفية/ الجيزة أعلى الرياح البحيري وأثناء رسو العبارة قام سائق سيارة (ميكروباص) محمل بعدد (26) راكب بمغادرة المركبة دون تأمين وقوفها وقام بالتشاجر مع أحد المواطنين وأثناء الرسو تحرك الميكروباص للخلف وسقط في المياة نتيجة عدم تأمين وقوف المركبة.

كما أشار البيان إلى أن المعدية المشار إليها محرر لها 3 محاضر لإيقاف تشغيلها آخرها بتاريخ 3/3/2024 بواسطة لجنة من مهندسي الهيئة العامة للنقل النهري وشرطة البيئة والمسطحات.