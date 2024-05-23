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نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال الامتحانات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد أعمال الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تفقّد الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا، كلية الدراسات العليا للتربية؛ لمتابعة سير الامتحانات بالكلية.

وقام "السعيد" بلقاء الطلاب داخل لجان الامتحانات، بصُحبة الأستاذة الدكتورة إيمان هريدي عميد الكلية، والأستاذ الدكتور أشرف بهجت وكيل الكلية للدراسات العليا.

وأشاد نائب رئيس الجامعة، بجودة إدارة أعمال الامتحانات والكنترولات بالكلية، ودقة الإجراءات المُتّبعة  لضمان نجاح عملية الاختبارات.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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