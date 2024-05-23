قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق مع ألمانيا لتمويل برنامج إدارة المخلفات الصلبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:25 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ (80) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالي المبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر.

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وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 25 فبراير سنة 2024.