وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:25 مساءً - أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها.

وأضاف وزير الدفاع خلال كلمته أثناء حضوره المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي نفذته إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية ويستمر لعدة أيام، أن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بدور مهم وفعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مؤكدا على أن، الموقف الحالى يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.