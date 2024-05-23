ديسمبر موعدًا مبدئيا لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 02:26 مساءً - لم يتم تحديد موعد إقامة بطولة الأمم الافريقية المقبلة 2025 والمقرر اقامتها في المغرب ، بصورة رسمية حتي الان بسبب بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نفس العام.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية ان النسخة 35 لكأس أفريقيا للأمم التي ستنظمها المغرب سنة 2025، لم يتم تحديد موعدا رسميا لها حتي الان في ظل ما وصفته الصحيفة بالتهرب من جانب موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم من الإجابة علي استفسارات موعد إقامة البطولة.

كما اضافت الصحيفة بأن الكاف كان في طريقه للموافقة علي المقترح المغربي بتنظيم النسخة القادمة للمونديال الإفريقي صيف عام 2025، لكونه الفترة المثالية التي يمكن أن تحقق لهذه النسخة نجاحا كبيرا على كافة المستويات، لولا أن الفيفا باغت الجميع، بأن وضعت كأس العالم للأندية بنسخته الجديدة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليوز من سنة 2025، لتضيق الخناق بذلك على الكاف.

وبرغم أن الاتحاد المغربي، أظهر باستمرار تشبثه بإقامة كأس أفريقيا للأمم صيفا، إلا أن احتلال كأس العالم للأندية الفترة المثالية من صيف عام 2025، قد يدفع بالمسابقة إلى شهر ديسمبر من العام ذاته، وهو توقيت فريد من نوعه، لكون كأس أفريقيا للأمم لم تلعب عبر تاريخها الطويل في هذا الشهر، ولأن الظروف المناخية التي تسود المغرب في هذا الشهر، ستؤثر بشكل كبير على المونديال الإفريقي، بخاصة من جانب الإقبال الجماهيري.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن هناك مفاوضات مكثفة بين الكاف والفيفا بهدف إيجاد تاريخ مثالي لهذه النسخة من الكان، ويظهر أن ديسمبر 2025 هو واحد من الخيارات المطروحة، بسبب أن إقامة المونديال الإفريقي بالمغرب صيفا سيكون أمرا مستحيلا خلال سنتي 2025 و2026 بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات.