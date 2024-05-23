نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشة عمل لـ "أطباء القاهرة" تناقش التقارير الجنائية وقضايا الإهمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب ورشة عمل مكثفة على مدار يومين ألقاها الدكتور مجدي عبد العظيم خروشة، زميل الكلية الملكية للطب الشرعي في إنجلترا ومؤسس ورئيس تحرير المجلة المصرية للطب الشرعي ذات معامل التأثير العالمي، لتدريب الأطباء على كيفية إجراء الصفة التشريحية حسب القواعد الفنية المتعارف عليها عالميًا في القضايا الجنائية، وكيفية إعداد التقارير الطبية الشرعية في القضايا المختلفة.

وضمنت اليوم الثاني من ورشة العمل التي أقيمت ضمن نشاط اللجنة العلمية للنقابة برئاسة الدكتور هشام فرهود، التدريب على التعامل مع قضايا وحالات الإهمال أو الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها الطبيب، وكيفية فحص المصابين في قضايا الاعتداءات الجنسية من الذكور والإناث حسب البروتوكولات المتعارف عليها عالميًا وإعداد التقارير الطبية الشرعية في مثل تلك القضايا.

شارك في ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق وجامعة أسيوط وجامعة حلوان، وأطباء من وزارة الصحة المصرية، وطلاب دراسات عليا في قسم الطب الشرعي بجامعة القاهرة.

وفي ختام أعمال التدريب، قدمت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة والدكتور هشام فرهود رئيس اللجنة العلمية درع النقابة للدكتور مجدي خروشة تقديرًا لدوره العلمي البارز، كما تسلم الأطباء المشاركون شهادات معتمدة من النقابة.

جانب من اللقاء