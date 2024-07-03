جدة - نرمين السيد - انفردت قناة "إكسترا نيوز"، بالتشكيل الوزاري الجديد كاملا، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.





وإلى التشكيل الكامل: حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية كامل عبدالهادي فرج وزيرا للصناعة والنقل شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. «إكسترا نيوز» تنفرد بالتشكيل الوزاري كاملا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.