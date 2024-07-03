اليوم.. الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية في قصر الاتحادية

جدة - نرمين السيد - يؤدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، حلف اليمين الدستورية، بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وذلك وفقا لما أكده مصدر حكومي مطلع.





وستعمل الحكومة الجديدة وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

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