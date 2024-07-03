إكسترا نيوز: تعيين كامل الوزير وعبد الغفار نائبين لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى

أكد مصدر مسؤول لـ إكسترا نيوز تعيين المهندس كامل الوزير، نائبا لرئيس الوزراء، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي.





وأوضح المصدر: "كما تم تعيين الدكتور خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء". وتؤدي الحكومة اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

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