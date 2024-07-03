الرئيس السيسي يوجه الحكومة الجديدة والمحافظين باستكمال الإصلاح الاقتصادي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة الجديدة والمحافظين باستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وأهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى بما يتواكب مع حجم التطلعات.





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

‏‎وصرح المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب فى مستهل الاجتماع، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجهًا الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة التنمية، التى أسهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.