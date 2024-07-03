الأسماء الكاملة للمحافظين ونوابهم بعد أدائهم اليمين الدستورية

جدة - نرمين السيد - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أداء المحافظين ونوابهم اليمين الدستورية.





وكان أسماء المحافظين ونوابهم كالتالي: المحافظون:

- الدكتور محمد سالمان موسى الزملوط - محافظاً للوادي الجديد

- الدكتور أحمد عبد الله الحسين محمد الأنصاري - محافظاً للفيوم

- الدكتور خالد شعيب محمود حسين- محافظاً لمطروح

- الدكتور عمرو محمد حنفي محمود- محافظاً للبحر الأحمر

- الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوى أبو لمون- محافظاً للمنوفية

- الدكتورمحمد هانئ جمال الدين غنيم- محافظاً لبني سويف

- الدكتور أحمد خالد حسن سعيد- محافظاً للإسكندرية

- الدكتور خالد مجاور محمد مجاور- محافظاً لشمال سيناء

- الدكتور إبراهيم صابر خليل خليل رواش - محافظاً للقاهرة

- الدكتور أشرف محمد إبراهيم الجندي - محافظاً للغربية

- الدكتور طارق مرزوق محمد عبد المغنى- محافظاً للدقهلية

- الدكتور عبد الفتاح محمد نور الدين مصطفى سراج - محافظاً لسوهاج

- الدكتور عبد المطلب ممدوح محمد عمارة - محافظاً للأقصر

- الدكتور هشام أحمد أبو النصر أحمد شرف - محافظاً لأسيوط

- الدكتور أكرم محمد جلال محمد - محافظاً للإسماعيلية

- الدكتور علاء إبراهيم عبد المعطى أحمد - محافظاً لكفر الشيخ

- الدكتور خالد مبارك حسين بكري - محافظاً لجنوب سيناء

- الدكتور إسماعيل محمد كمال إسماعيل - محافظاً لأسوان

- الدكتور حازم محمد حسن الأشمونى - محافظاً للشرقية

- الدكتور خالد محمود عبد الحليم عبد العال - محافظاً لقنا

- الدكتور محب حبشى خليل حبشى - محافظاً لبورسعيد

- الدكتور طارق حامد محمد الشاذلي - محافظاً للسويس

- المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار- محافظاً للجيزة

- عماد أحمد محمود كدواني - محافظاً للمنيا

- أيمن محمد إبراهيم عطية - محافظاً للقليوبية

- أيمن محمد رشاد الشهابي - محافظاً لدمياط

- جاكلين عازر عبد الحليم عازر- محافظاً للبحيرة.

نواب المحافظين: - إبراهيم عبد الهادي ياسين - نائباً لمحافظ القاهرة

- عبد الله رمضان توفيق مصطفى - نائباً لمحافظ السويس

- السيد المهندس/ أحمد عصام الدين أحمد موسى - نائباً لمحافظ الإسماعيلية

- إيمان عمر ريان عبد العزيز - نائباً لمحافظ القليوبية

- حنان مجدي نور الدين محمد - نائباً لمحافظ الوادي الجديد

- الدكتور محمد محمود إبراهيم أبو زيد - نائباً لمحافظ المنيا

- الدكتور/ حسام الدين فوزي أبو سيف - نائباً لمحافظ القاهرة

- الدكتور/ حازم عمر أحمد عمر- نائباً لمحافظ قنا

- الدكتور/ عمرو عثمان محمد نعمان - نائباً لمحافظ بورسعيد

- الدكتور/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي - نائباً لمحافظ كفر الشيخ

- بلال محمد السعيد عبد الحفيظ حبش - نائباً لمحافظ بني سويف

- إبراهيم ناجى عبد الفتاح الشهابي - نائباً لمحافظ الجيزة

- هند محمد أحمد عبد الحليم - نائباً لمحافظ الجيزة

- محمد إبراهيم لطفي موسي - نائباً لمحافظ المنوفية

- أشرف محمد سيد منصور - نائباً لمحافظ القاهرة

- منى محمد رضا البطراوي - نائباً لمحافظ القاهرة

- أحمد محمود عبد المعطى حسين - نائباً لمحافظ الشرقية

- لبنى عبد العزيز حبيب السيد - نائباً لمحافظ الشرقية

- إيناس سمير محمد حافظ - نائباً لمحافظ جنوب سيناء

- أميرة صلاح عبد الحكيم زينه - نائباً لمحافظ الإسكندرية

- حازم محمد جودة الديب - نائباً لمحافظ البحيرة

- محمد سامي صادق التوني - نائباً لمحافظ الفيوم

- مينا عماد ثابت حنا - نائباً لمحافظ أسيوط

- محمد عبد الهادي عبد الرحيم - نائباً لمحافظ سوهاج

- هشام أحمد أبو زيد عبد اللاه - نائباً لمحافظ الأقصر

- احمد أنور عطية العدل - نائباً لمحافظ الدقهلية

- شيماء محمد الصديق محمد - نائباً لمحافظ دمياط

- محمود محمد عبد الغنى عيسى - نائباً لمحافظ الغربية

- عاصم عبد الغفار حامد سعدون - نائباً لمحافظ شمال سيناء

- إسلام السيد رجب عبد الحميد - نائباً لمحافظ مطروح

- عمرو حلمي حسان لاشين - نائباً لمحافظ أسوان

- ماجدة حنا بباوي حنا - نائباً لمحافظ البحر الأحمر

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