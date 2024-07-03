محافظ قنا لـ«دوت الخليج»: عاوزين نشتغل وننتج وقنا وأهلها في عيوني

جدة - نرمين السيد - الدكتور خالد عبد الحليم

أعرب الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا الجديد، عن سعادته بثقة القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، واختياره محافظًا لقنا، مشيرًا إلى أنه سيعمل وفق البرنامج الوطني الطموح للحكومة.





وعبر عبد الحليم عن سعادته لعمله في محافظة قنا، والتي تُعد من أبرز محافظات الصعيد لما لها من مقومات وميزات متعددة، كونه كان مديراً لبرنامج التنمية الاقتصادية للصعيد. وأكد في تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أنه على علم بكافة احتياجات المحافظة نظرًا لعمله في محافظات الصعيد وضمن برنامج تنمية صعيد مصر، مشيرًا إلى أهالي قنا: يلا بينا نعمل انجازات ونشتغل وننتج".

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