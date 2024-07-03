السيرة الذاتية للفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع الجديد

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرًا للدفاع، خلفا للفريق أول محمد زكي.





الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الذي صدر اليوم الأربعاء قرار جمهوري بترقيته من رتبة اللواء أركان حرب وتعيينه وزيرًا للدفاع هو أحد القادة العسكريين، يتمتع بخبرة واسعة. الاسم: عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر السلاح: المدفعية الرتبة: فريق أول تاريخ الميلاد: 27/6/1955 تخرج من الكلية الحربية عام 1977 الدفعة 69 حربية التأهيل العسكرى: بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية. حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية. حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان. حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. الوظائف الرئيسية التي شغلها: تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مديرًا لمعهد المدفعية، ثم نائبًا لمدير إدارة التجنيد والتعبئة، ثم مدير إدارة شئون العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، ونائب مدير الكلية الحربية، ومدير كلية القادة والأركان، ثم مديرًا لإدارة الشرطة العسكرية، ثم مساعداً لوزير الدفاع ثم عين محافظاً للسويس عام 2018. الأنواط والنياشين: حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، نوط 25 أبريل 1982، ونوط الخدمة الممتازة، نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية 25 يناير وميدالية 30 يونيو.

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