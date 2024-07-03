السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

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جدة - نرمين السيد - القوات المسلحة المصرية
الاسم: أحمد فتحى إبراهيم خليفة
السلاح: المدفعية
الرتبة: فريق
تاريخ الميلاد: 17/10/1966
تخرج من الكلية الحربية عام 1987
الدفعة 80 حربية
التأهيل العسكرى:
بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.
حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.
حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.
حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
الوظائف الرئيسية التي شغلها:
تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعداً لمدير المدفعية، ثم مديراً لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية، ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيساً لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أميناً عام لوزارة الدفاع.
الأنواط والنياشين:
حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبى لسلاح المدفعية، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية اليوبيل الذهبى للثورة، وميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973.
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