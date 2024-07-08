الرئيس السيسى يصدر قرارا بمنح نوط الامتياز لأبطال دورة الألعاب الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:25 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 268 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى اللاعبين واللاعبات المحققين لميداليات ذهبية فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بأكرا فى غانا 2024، فى لعبات رفع الأثقال والسباحة والقوى البدنية والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة والتايكوندو والشطرنج والكرة الطائرة والتنس وألعاب القوى وكرة اليد والجودو.

ومن بين المكرمين احمد عاشور وسارة سمير وفريدة عثمان ومؤمن ربيع وآية هشام إسماعيل وعمر محمد عصر ومعتز بالله عطا وياسر سمير إبراهيم وميار شريف ومصطفي الجمل وبلال مسعود وعبد الرحمن السيد.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.