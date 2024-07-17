لاسترداد حق الشعب.. محافظ بني سويف: إزالة 118 حالة تعد على أملاك الدولة

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جدة - نرمين السيد - محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 11 حالة تعد على 7 قراريط أرض زراعية؛ ليصل إجمالي ما تم إزالته (في الفترة من 6 إلى 16 يوليو الجاري) إلى 118 حالة تعد منها (20 حالة تعد بالبناء المخالف على 3467 متر أملاك دولة+ 98 حالة على مساحة 3 أفدنة و18 قيراط أرض زراعية) وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
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