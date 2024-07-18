بدء جلسة النواب لمنح الحكومة الجديدة الثقة (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة.





جاء ذلك وفق نبأ عاجل ذكرته قناة إكسترا نيوز.

في سياق متصل، قال إبراهيم عزت، مراسل إكسترا نيوز، إن اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، شهدت نحو 60 ساعة من الأحاديث والاجتماعات واتسمت هذه الاجتماعات من المصارحة والمكاشفة وتكونت من جميع الأطياف السياسية برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب بمشاركة وعضوية 42 نائبا من مجلس النواب يمثلون أعضاء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس والمستقلين والمعارضة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه تم التصويت بالفعل على برنامج الحكومة وكانت الأغلبية في صالح الحكومة الجديدة "اليوم نحن على بعد دقائق معدودة وتنطلق الجلسة العامة، في مجلس النواب بنهاية دور الانعقاد قبل الأخير في هذا الفصل التشريعي".

وتابع أن برنامج الحكومة يشمل محاور 4 ناقشتها اللجنة المختصة بالمناقشة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب بدأوا في التوافد استعدادا لبدء الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب استعدادا لاستعراض التقرير الذي تم استعداده من قبل اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.