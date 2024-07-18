المستشار حنفي جبالي يفتتح الجلسة العامة للنواب لمنح الحكومة الثقة

جدة - نرمين السيد - المستشار حنفى جبالى

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لنظر منح الثقة للحكومة.





وتشهد الجلسة العامة قبل منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة، أوصى الأعضاء بالموافقة على البرنامج. وأكدت لجنة دراسة برنامج الحكومة، أنه يتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد تقرير اللجنة، أن برنامج الحكومة سيكون له تأثير كبير في تحسين مستوى المعيشة للمواطن. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية، إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة. وأوضح التقرير، أن دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة خطوة هامة لتحقيق الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة والفاعلية والأداء الحكومي. وأشار التقرير البرلماني، إلى أن برنامج الحكومة الجديدة جاء متضمنا للمحددات العامة لأية برامج حكومية. ولفت تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة، إلى الجهود الرامية إلى إعداد وثيقة السياسة الضريبية. وأشاد تقرير اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، بتأكيد البرنامج على أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية بنهج التوازن والتنوع والحكمة. وطالبت اللجنة في تقريرها، بضرورة وضع أجندة تشريعية تضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال المرحلة المقبلة بما يتفق مع برنامجها.

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