غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:26 صباحاً - تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حسب المواعيد التالية:
- المرحلة الابتدائية
للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.
- خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
- المرحلة الإعدادية:
للصفين الأول والثاني الإعدادي.
- خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.
- إتمام الشهادة الإعدادية:
- خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
- المرحلة الثانوية:
للصفين الأول والثانى الثانوي العام.
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.
- التعليم الفني بجميع تخصصاته:
-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.
يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة انتهت أمس السبت الموافق 20 يوليو الجارى 2024، بأداء طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية بالثانوية العامة.