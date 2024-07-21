غدا.. انطلاق امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 11:26 صباحاً - تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين الموافق 22 يوليو 2024، وتستمر حسب المواعيد التالية:



- المرحلة الابتدائية



للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

- خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.



- المرحلة الإعدادية:



للصفين الأول والثاني الإعدادي.

- خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.



- إتمام الشهادة الإعدادية:



- خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.



- المرحلة الثانوية:



للصفين الأول والثانى الثانوي العام.

-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.



- التعليم الفني بجميع تخصصاته:



-خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة انتهت أمس السبت الموافق 20 يوليو الجارى 2024، بأداء طلاب شعبة علمي رياضيات امتحان مادة الديناميكا أحد فروع مادة الرياضيات التطبيقية بالثانوية العامة.