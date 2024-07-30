نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل شباب الجيزة يطلق حملة لتعزيز الهيئات الشبابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، إلى مركز التنمية الشبابية " الصفا" التابع لإدارة شباب العمرانية لعمل جولة تفقدية لمنشأت المركز.

ورافقه في جولته عادل فهمي، وكيل المديرية لشئون الشباب، محمد ابراهيم مدير إدارة الإنشاءات،سلامه حميده مدير إدارة شباب العمرانية،وعدد من المسئولين عن المركز.

وركز وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، خلال الزيارة على تذليل العقبات التي قد تواجه الأنشطة الرياضية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية والتأكد من عوامل الأمن والسلامة داخل المنشأة ومتابعة المنشأت القائمة داخل المركز.

كما أكد الصبروط، على أهمية هذه الجولات في تعزيز دور مراكز الشباب كمحور أساسي لتنمية المواهب الرياضية والفنية وغيرها لدى الشباب. كما أشار إلى أن المديرية تعمل على توفير بيئة آمنة ومريحة تساهم في جذب النشء والشباب لممارسة الرياضة وتنمية مهاراتهم.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة المنشآت داخل المبني وعمل تقرير لتذليل المعوقات والإنتهاء من الأعمال الإنشائية داخله.

تأتي هذه الزيارة كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الأداء في المراكز الشبابية خلال الفترة المقبلة تماشيًا مع توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة لتقديم أفضل الخدمات للنشء والشباب داخل أهم نقاط تجمعهم ألا وهي مراكز الشباب.

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