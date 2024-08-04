وزير الخارجية والهجرة:المصريون بالخارج صوت مصر وصورتها فى كل الدنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 12:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن أبناء المصريين بالخارج جزء عزيز من الشعب المصري لهم كل الحقوق وعليهم الواجبات فهم جزء من قوة مصر الشامخة، قائلا : أنتم صوت مصر وصورتها فى كل الدنيا كل منكم سفير نفخر به ونعتز به.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية، قائلا :كان لكم دور مشهود حينما قامت الثورة المصرية فى 30 يونيو حيث كان لكم الدور المشهود لشرح الحقائق فأنتم سفراء لنا فى الخارج ولكم دور مهم فى التأثير على الرأى العام فى الخارج ونقل الصورة الحضارية لبلدكم مصر

وأضاف : أنتم شركاء فى أهم ملفات برنامج الحكومة الجديدة وهو ملف التنمية المستدامة والشاملة فأنتم شركاء بعلمكم وخبراتكم وتميزكم فى العديد من المجالات فأدعوكم أن تضطلعوا على برنامج عمل الحكومة لنقترح عليكم البرامج التى يمكنكم المساهمة فيها .

ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.

النسخة الخامسة من المؤتمر تتضمن 4 جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناء المصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصري"، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قبل وزارة التعليم العالي.