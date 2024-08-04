الحكومة: خطة زمنية للقضاء على سرقة التيار الكهربائي وإنهاء نظام الممارسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 أغسطس 2024 02:26 مساءً - أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024/2027)، استهداف القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وخسائرها نهائيا وفق مخطط زمني محدد، فضلا عن الانتهاء من العمل بنظام الممارسة ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين قدرات الشبكة لإدارة جانب الطلب على الطاقة.

يأتي ذلك في ضوء خطتها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في البلاد، لاسيما وسعي الدولة المصرية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة بما يتوافق مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2035، وذلك من خلال إجراءات عديدة يتمثل أبرزها في تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة.