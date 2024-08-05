الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.. ضمن فعاليات مؤتمر وزارة الخارجية لليوم التانى على التوالى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:36 مساءً - واصلت منذ قليل فعاليات اليوم الثانى من النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج المنعقد على مدار يومين ، انعقادها تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وتنظمه وزارة الخارجية والهجرة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية والجاليات المصرية من مختلف دول العالم

وتنعقد تحت عنوان «الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج»، وتتضمن استعراض الدور الهام الذي تقوم به وزارة الخارجية وكذلك بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين بالخارج، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم سواء فيما يتعلق بمبادرة التسوية التجنيدية أو الأوراق الثبوتية أو الحماية التأمينية والاجتماعية، مع الرد على شواغل المصريين بالخارج فيما يتعلق بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، بينما تنعقد الجلسة الرابعة بالمؤتمر تحت عنوان «تيسيرات ومزايا للمصريين في الخارج»، والتي سيتم خلالها عرض مجموعة من المزايا الجديدة والمخصصة للمصريين بالخارج

يأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولةالخارجية ووزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج

وتتضمن النسخة الخامسة من المؤتمر 4 جلسات موضوعية من ضمنها «فرص وآفاق الاستثمار في مصر»، وتشهد عرضا للفرص التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا بمصر، فيما تأتي الجلسة الثانية تحت عنوان «التعليم والتدريب وتأهيل الشباب»، وتتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من خلال إدارة "أبناؤنا في الخارج" لتلبية احتياجات أبناءالمصريين بالخارج ومجريات عمل مدارس "المسار المصرى "وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعى والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج

و يأتي المؤتمر في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وحرصا من الوزير د. بدر عبد العاطي على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وأحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات