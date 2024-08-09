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يحيى عطية الله يوقع للأهلى بعد اجتياز الكشف الطبى قادم من سوتشي الروسي

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 09:36 مساءً - اجتاز المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي سوتشي الروسي الفحص الطبي الذي عصر اليوم الجمعة، بأحد المستشفيات القريبة من مقر النادي بالجزيرة.

 

وقال مصدر في النادي الأهلي إن يحيى عطية الله وقع للأهلي منذ قليل بعد اجتياز الكشف الطبي عقب الوصول للقاهرة ظهر اليوم، الجمعة، برفقة دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

 

ونجح مسئولو القلعة الحمراء في الاتفاق مع النادي الروسي على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقه ليتم التوقيع مع اللاعب بشكل رسمي .

 

ويُعد يحيى عطية الله أحد مطالب مارسيل كولر لتدعيم الجبهة اليسرى بعد إصابة علي معلول وإجراء جراحة في وتر أكيلس منذ مايو الماضي وسيستمر في العلاج والتأهيل منها حتى نوفمبر المقبل ونجح الاهلي في إتمام التعاقد مع اللاعب.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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