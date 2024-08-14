تفاصيل رالي السيارات الكهربائية في مهرجان العلمين: 43 فريقا لـ28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 04:41 مساءً - تشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق أكبر رالي للسيارات الكهربائية للجامعات في الشرق الأوسط في "مهرجان العلمين الجديدة" اليوم الأربعاء وغدًا الخميس (14 و15 أغسطس)، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ولجان تحكيم دولية أجنبية، بمنطقة U أرينا العلمين وسط 10 آلاف طالب.

وأكدت أكاديمية البحث العلمى،إن النسخة الخامسة لرالى السيارات ستكون بمشاركة 43 فريقا من 28 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وأن الرالى بتمويل ودعم من الأكاديمية ويتم تنفيذه للسنة الخامسة على التوالى وتشهد هذه النسخة تشريف وحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء الحكومة .

وأشارت أكاديمية البحث العلمى، أن اللجنة المنظمة للرالى من كلية الهندسة بجامعة عين شمس بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية، مؤكدة أن الهدف من تنظيم رالى السيارات الكهربائية يأتى فى إطار الاهتمام بتعميق التصنيع المحلى فى مجال السيارات، وأن الرالى كان نقطة الانطلاق لتوقيع عقد تصنيع أول سيارة محلية الصنع بمكونات مصرية

وأشادت أكاديمية البحث العلمى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنظمة لمهرجان العلمين فى متابعة رالى السيارات وكذلك توفير الجانب الإعلامى لتغطية الحدث الكبير والهام الذى يخدم خطة مصر 2030 ورؤية التنمية المستدامة باعتبارها شريكا أساسيا فى الدعم الإعلامى للحدث والتنظيم.

وتعد رالى السيارات الكهربائية مصر (EVER) هى أول مسابقة من نوعها فى مصر لتصميم وتصنيع السيارات الكهربائية. وأول مسابقة تجمع بين توفير الدعم الفنى والمادى للفرق المشاركة بالمسابقة بجانب إدارة وإقامة الحدث الختامى للمسابقة، تستهدف مسابقة رالى السيارات الكهربائية طلاب كليات هندسة بالجامعات المصرية المختلفة ويعتبر الهدف الرئيسى للمبادرة خلق بيئة مشجعة لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر وحشد واعداد كوادر من المهندسين المصريين فى مجال صناعة وتطوير السيارات الكهربائية ووضع مصر - على الخريطة الدولية للمشاركة فى المسابقات الدولية من خلال نظام مؤسسى تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار فى هذا المجال فى مصر والدخول فى شراكات بالإضافة إلى تأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين فى مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم وامتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة، إلى جانب دعم وتحفيز الطلاب والمبتكرين فى جو حماسى ممتع.