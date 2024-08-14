وزير الإعلام الفلسطينى يستمع لشرح تفصيلي عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:39 مساءً - استمع وزير الإعلام الفلسطينى، أحمد عساف، لشرح تفصيلى من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقى، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.