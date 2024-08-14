الخارجية الأمريكية: نتواصل مع مصر والشركاء للتوصل إلى حل للأزمة في السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أغسطس 2024 10:29 مساءً - قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل: "نتواصل مع مصر والشركاء للتوصل إلى حل للأزمة في السودان".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الوزارة تتوقع أن تتقدم المحادثات بشأن الهدنة في غزة وعلى جميع المفاوضين العودة إلى طاولة المفاوضات وإتمام الاتفاق.

وأضافت "باتل"، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال قائمة في إطار المقترح الذي أعلنه الرئيس بايدن.

وتابع: "نواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يعيد المحتجزين ويساعد في تخفيف المعاناة بالقطاع".

واستكمل: "نتواصل مع مصر والشركاء للتوصل إلى حل للأزمة في السودان".