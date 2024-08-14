نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وزير الدولة للإنتاج الحربي" يتابع خطط التطوير لشركة "حلوان للمسبوكات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمتابعة خطط التطوير بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، جاء ذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالتأكيد على الحرص لوضع رؤية وإستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير الإداري والفني بما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالإطلاع على ما إستعرضه السيد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات من خطط مستقبلية ستعتمد عليها الشركة من أجل تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والأصول المتاحة بالشركة والعمل على زيادة الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها وكذا تطوير هذه المنتجات باستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة المسبوكات حول العالم بما يعزز من قدراتها التنافسية فى الأسواق المحلية والدولية، حيث تضم الشركة (مصنع 9 الحربي) عدة مسابك وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية والتي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز الصرف الصحي وبالوعات صرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل لقطارات هيئة السكة الحديد) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من توافر لخطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

وأصدر الوزير "محمد صلاح" توجيهات بأهمية الاستماع إلى مقترحات العاملين بالشركة (مصنع 9 الحربي) بشأن عمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وترجمة أفكارهم وآرائهم إلى قرارات تساهم في التطوير وضمان استدامة التشغيل وتعظيم العوائد.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن ترتكز خطط التطوير بالشركات التابعة على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.

حضر الاجتماع كل من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس/ مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس/ أبو النجا مستشار نائب رئيس الهيئة، والمهندس/ عزت غريب فليفل رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي)، والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة، والمحاسب/ حازم هيكل رئيس القطاع المالي، وإبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.