نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء حفلات مهرجان العلمين في دورته الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار “العالم علمين” بالعديد من الحفلات والليالي المميزة التي تجد قبول جماهيري كبير، وخاصة وأن الجمهور مع موعد مع نجوم الغناء حمزة نمرة وسعاد ماسي وفريق مسار إجباري نهاية الأسبوع الجاري.

وتنتهي فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين بشكل رسمي يوم 30 أغسطس الجاري بعدة فعاليات فنية ما بين الغناء والمسرح وبعض الأنشطة الترفيهية.

نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة



مهرجان العلمين والذي يحمل شعار "العالم علمين"، حيث أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة النسخة الثانية منه هذا العام في الفترة، مابين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا لاهتمام الدولة المصرية بتطوير مدينة العلمين الجديدة وتحويلها إلى وجهة ثقافية وسياحية مميزة، ويهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.