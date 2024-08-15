صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة الصومال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 09:31 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة (الرأي) الكويتية تحت عنوان "السيسي مستقبلا شيخ محمود في القاهرة أمس" أن الرئيسين السيسي والصومالي حسن شيخ محمود تناولا في (القاهرة) أمس، تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية، وشهدا مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

وتحت عنوان "السيسي يؤكد دعم وحدة وسيادة الصومال على أراضيه" أشارت صحيفة (الأنباء) إلى أنه خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية لرئيس جمهورية الصومال - الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام - أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، موضحة أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات تم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر في يناير الماضي.

ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس الصومالي أعرب عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشددا على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مُثمنا دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

وفي صحيفة (الجريدة) وتحت عنوان "اتفاق تعاون عسكري بين مصر والصومال" كتبت الصحيفة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد - خلال اللقاء - موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيرة إلى أن السيسي وحسن شيخ محمود، شهدا التوقيع على بروتوكول للتعاون العسكري بين البلدين، كما بحثا سبل تعزيز العلاقات، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.