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أحمد جودة - القاهرة - فرصة جديدة للطلاب: المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 تبدأ بحدود دنيا جديدة وفرص أكبر

فرصة جديدة للطلاب: المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 تبدأ بحدود دنيا جديدة وفرص أكبر.. بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور في تنفيذ المرحلة الثانية من تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد. هذه المرحلة تتيح للطلاب فرصة جديدة للتسجيل في المؤسسات التعليمية بعد انتهاء المرحلة الأولى.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024

فرصة جديدة للطلاب: المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2024 تبدأ بحدود دنيا جديدة وفرص أكبر

تبدأ المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، وتستمر حتى يوم السبت 24 أغسطس 2024. ستفتح الوزارة المجال للطلاب لتقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق، مما يوفر لهم فرصة تقديم اختياراتهم في الفترة الزمنية المحددة.

تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2024

في المرحلة الثانية، سيتم تحديد الحدود الدنيا للقبول بناءً على نتائج الثانوية العامة لعام 2024، التي أُعلنت مسبقًا. ولتوضيح ذلك، تم تحديد الحدود الدنيا للقبول بناءً على التخصصات الدراسية كالتالي:

- بالنسبة للشعب العلمية: فإن الحد الأدنى للقبول تم تحديده عند 265 درجة، وهو ما يعادل 64.63% من الدرجة الكلية. تشير التقديرات إلى أن عدد الطلاب المتوقعين في هذه المرحلة قد يصل إلى نحو 286،088 طالبًا. يواجه هؤلاء الطلاب منافسة قوية حيث أن نسبة القبول في الشعب العلمية تتطلب مستوى عالٍ من الدرجات.

- أما بالنسبة للشعب الأدبية: فقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول عند 230 درجة، وهو ما يمثل 56.09% من الدرجة الكلية. ويُتوقع أن يتقدم في هذه الفئة نحو 66،969 طالبًا. هذا يشير إلى أن الطلاب في هذه الشعبة لديهم أيضًا فرصة كبيرة للتسجيل في البرامج الدراسية المتاحة.

بذلك، يبلغ العدد الإجمالي للطلاب الذين سيشاركون في المرحلة الثانية من التنسيق نحو 353،057 طالبًا، مما يعكس حجم المنافسة الكبير هذا العام. وتعتبر هذه المرحلة فرصة ثمينة للطلاب الذين لم تنجح محاولاتهم في المرحلة الأولى من التنسيق، حيث تتيح لهم فرصة أخرى لتحقيق أهدافهم الأكاديمية والالتحاق بالتخصصات التي يتطلعون إليها.

من الضروري أن يحرص الطلاب على متابعة الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل دوري خلال فترة التسجيل لضمان تقديم طلباتهم في الوقت المناسب. هذه المرحلة تعتبر فرصة هامة، خاصة للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى، وتوفر لهم إمكانية تحقيق تطلعاتهم التعليمية من خلال اختيار التخصصات التي تناسبهم بناءً على نتائجهم الدراسية.

أخيرًا، ينبغي على جميع الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية متابعة أي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ على عملية التنسيق، لضمان استكمال إجراءات التسجيل بنجاح والوصول إلى أهدافهم التعليمية بشكل فعّال.