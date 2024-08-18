نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعبة الأدبية لتنسيق المرحلة الأولى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 12/8/2024 حتى يوم الجمعة الموافق 16/8/2024 ولمدة 5 أيام.
وفقًا للحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة بعد زيادة الدرجات التي تمت من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:
الحدود الدنيا للشعبة الأدبية:
ألسن كفر الشيخ 366.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 364.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 358.5
ألسن عين شمس 358.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
ألسن الفيوم 355
إعلام القاهرة 354.5
سياسة واقتصاد السويس 353
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 349.5
سياسة واقتصاد بني سويف 349.5
إعلام عين شمس 349
ألسن المنيا 348.5
ألسن سوهاج 346.5
ألسن أسوان 346
إعلام المنوفية 345.5
ألسن الأقصر 345.5
إعلام بني سويف 343
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 342.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 342
إعلام جنوب الوادي 341
آثار دمياط 336.5
حقوق بور سعيد 336
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 336
آثار الزقازيق بصان الحجر 335.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 334
آثار القاهرة 334
آثار عين شمس 333
آثار الفيوم 330
حقوق سوهاج 327.5
آثار أسوان 327
آثار ولغات مطروح 326
تربية بور سعيد 324.5
آثار الأقصر 324.5
حقوق جنوب الوادي 324
آثار جنوب الوادي 321.5
حقوق انتساب موجه سوهاج 321
آثار سوهاج 320
تربية الزقازيق 320
تربية عين شمس 319.5
تربية الإسكندرية 318.5
تربية المنصورة 318
آداب القاهرة 317.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 317.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 316
تربية طنطا 313.5
تربية بنها 313.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 309
آداب انتساب موجه القاهرة 309
تربية دمنهور 308.5
تجارة الإسكندرية 308
آداب عين شمس 308
تجارة القاهرة 307.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 307.5
تربية كفر الشيخ 307
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 306.5
تجارة جنوب الوادي 306.5
آداب الإسكندرية 306
حقوق أسوان 305
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 304.5
آداب انتساب موجه عين شمس 304.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 304
آداب انتساب موجه الإسكندرية 303.5
تربية دمياط 302.5
تجارة وإدارة أعمال حلوان 302
تربية حلوان 302
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 301
تجارة عين شمس 301
آداب حلوان 301
تربية السويس 301
تربية المنيا 300.5
تجارة دمياط 300.5
حقوق انتساب موجه أسوان 299
تجارة انتساب موجه عين شمس 299
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 299
آداب انتساب موجه حلوان 299
تربية مدينة السادات 299
تربية بنات عين شمس 298.5
تربية مطروح 298.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 298
حقوق المنيا 297.5
تربية الفيوم 297.5
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 297
تجارة المنصورة 297
تجارة الزقازيق 297
آداب بنها 296.5
تربية سوهاج 295
تجارة بنها 294
تجارة انتساب موجه دمياط 294
تجارة انتساب موجه المنصورة 294
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 294
دار العلوم القاهرة 293.5
تربية أسوان 293.5
آداب انتساب موجه بنها 293.5
حقوق كفرالشيخ 293
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293
تجارة انتساب موجه بنها 292.5
تجارة دمنهور 292
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 292
تربية بني سويف 291
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 291
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 290.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 290.5
آداب بنات عين شمس 290.5
تجارة سوهاج 290.5
تربية أسيوط 290
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 290
تجارة المنوفية بشبين الكوم 290
تربية جنوب الوادي بالغردقة 289.5
تجارة أسوان 289.5
تربية الاقصر 289
تجارة انتساب موجه دمنهور 288.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 288.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 288.5
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 288
تربية العريش 288
تربية جنوب الوادي 287.5
تربية الوادي الجديد 287
حقوق دمياط 287
تجارة كفر الشيخ 286.5
تجارة طنطا 286.5
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 286.5
تجارة انتساب موجه أسوان 286
تجارة بور سعيد 286
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 286
تجارة أسيوط 285.5
آداب وعلوم إنسانية السويس 285.5
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
تجارة بني سويف 285.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 285
تجارة السويس 285
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 285
آداب الفيوم 284
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 284
تجارة انتساب موجه طنطا 284
حقوق الفيوم 283.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 283.5
تجارة انتساب موجه السويس 283.5
تجارة العريش 283.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283.5
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 283
آداب المنصورة 282.5
تجارة انتساب موجه بني سويف 282.5
آداب انتساب موجه الفيوم 282.5
تجارة مدينة السادات 282.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282
آداب دمياط 282
تجارة انتساب موجه أسيوط 282
تجارة انتساب موجه سوهاج 282
تجارة انتساب موجه العريش 281.5
آداب طنطا 281.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 281.5
سياحة وفنادق الإسكندرية 281
تربية (طفولة) عين شمس 281
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 281
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 280.5
آداب دمنهور 280.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 280.5
آداب أسوان 280
آداب الزقازيق 280