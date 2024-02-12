انت الأن تتابع خبر تردد قناة ماجد للأطفال الجديد 2024 Majid kids tv جميع الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من الآباء عن قنوات تعرض محتوى هادف وترفيهي في نفس الوقت، وانتهى بهم المطاف للبحث عن تردد قناة ماجد للأطفال، حيث تعد تلك القناة من أبرز القنوات الفضائية التي تهتم بالمحتوى الذي تقدمه للصغار إذ تقوم بطرح برامج تعليمية تفيد الطفل على المستوى الشخصى، إذ تطلعه على العديد من المعلومات في مختلف جوانب الحياة سواء الجانب الديني أو الاجتماعي إضافةً إلى الجانب العلمي، علاوة على ذلك فإنها تطرح العديد من الأناشيد الممتعة التي يحبها الأطفال.

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد

تعتبر قناة ماجد للأطفال قناة مختلفة عن باقي القنوات الكرتونية، إذ محتواها لا يشجع على العنف أو التنمر أو أي سلوك قد يجعل الطفل يؤذي نفسه أو غيره بل تشجعه على التحلي بالأخلاق الحميدة، إذ أنها على علم بأن الطفل في ذلك السن الصغير يحتاج إلى رعاية واهتمام خارج نطاق الوالدين لذلك تطرح محتواها التعليمي بأسلوب مميز ومبتكر، نوضح لكم تاليًا تردد القناة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12467

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة ماجد للأطفال

تضم قناة ماجد للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج المميزة التي تعرضها حصريًا عبر شاشتها وبجودة عالية، إذ تهتم القناة بكلا الجانبين سواء التعليمي أو الترفيهي حتى لا يمل الطفل من مشاهدة القناة، لذلك استطاعت في فترة قصيرة الحصول على إعجاب الكثير من الآباء والأطفال، نطرح لكم خلال النقاط الآتية أبرز البرامج المطروحة عبر شاشة القناة:

علماء المسلمين.

فادي بائع الحليب.

زورو.

الوسادات الطريفة.

فريق الجراء.

الروبوت العارف.

الدببة الصغار.

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال

تتميز قناة ماجد بأن لها تاريخ طويل مع مختلف الأجيال حيث يحبها الكبار والصغار بسبب محتواها المميز الذي لا نجده في باقي القنوات الكرتونية الموجودة حاليًا، لذلك ما زال يتم البحث عن كيفية ضبط ترددها للاستمتاع بمحتواها، فيما يلي نطرح لكم خطوات تثبيت القناة: