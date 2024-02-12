انت الأن تتابع خبر استقبل الآن .. تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم عدد كبير من المشاهدين بمعرفة تردد قناة MBC مصر 2، فهي قناة فضائية تابعة لمجموعة إم بي سي تم إطلاقها عام 2014، وقد اختصت القناة بعرض محتوى منوع يشمل البرامج الترفيهية والحوارية والمسلسلات الدرامية والأفلام المصرية، كما تقدم بعض العروض الرياضية مثل التعليق المباشر و تحليل الدوري المصري الممتاز، وخلال مقالنا اليوم سنستعرض معكم تردد قناة MBC مصر 2 وخطوات استقبالها عبر أجهزة الرسيفر.

تبث قناة إم بي سي مصر 2 محتواها على مدار 24 ساعة متواصلة بجودة فائقة الدقة والوضوح معتمدة في ذلك على الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال البث، حيث تهتم إدارة القناة بتقديم أفضل تجربة للمشاهد خالية من أي تشويش أو انقطاع أثناء المتابعة، ولاستقبال التردد الجديد للقناة، يتم استخدام الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11823.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط تردد قناة MBC مصر 2 على أجهزة الرسيفر

يواجه بعض المشاهدين صعوبة في إضافة تردد جديد على جهاز الاستقبال الخاص بهم، كما يعتقدون أن الأمر صعب أو يحتاج إلى فني مختص في هذا المجال، ولكن الأمر في غاية البساطة ويمكن إجراؤه بخطوات بسيطة، حيث يمكن تنزيل تردد قناة MBC مصر 2 عن طريق اتباع الإجراءات التالية: