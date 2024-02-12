خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية عبر منصة ابشر 1445

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رياض - احمد صلاح - تعد منصة أبشر واحدة من المنصات الإلكترونية الأكثر شهرةً في المملكة العربية السعودية، وتم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية السعودية لتوفير كافة الخدمات التابعة لها بشكل إلكتروني وسريع، ومن الخدمات التي تتيحها أبشر استعلام عن التأمين الطبي 1445، وتعد هذه الخدمة أحد الخدمات التي تشكل موضوعًا للكثير من للمقيمين في المملكة، ولذلك سنوافيكم من خلال السطور القادمة أبشر استعلام عن التأمين الطبي 1445.

أبشر استعلام عن التأمين الطبي 1445 واحدة من الخدمات المهمة التي تتيحها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما يمكن للمقيمين الاستعلام عن طريق رقم الإقامة من خلال الخطوات الآتية:

يتوجه مقدم الطالب إلى الصفحة الرسمية لمنصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل البيانات التي تتضمن رقم الهوية الوطنية، كذلك رقم وثيقة الإقامة.

يلي ذلك الضغط على الخانة المخصصة بتسجيل الدخول إلى حساب المتقدم الشخصي.

سوف يتم إرسال رسالة نصية عبر رقم الشخص الراغب في الاستعلام المرتبط بمنصة أبشر وتتضمن هذه الرسالة رمز التحقق.

يتم تسجيل رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول.

من خلال قائمة الخدمات، يتم اختيار معلومات التأمين الصحي للمقيمين.

يتم إضافة الرمز المرئي، كذلك رقم الإقامة الخاص بالشخص المتقدم.

يتطلب الضغط على خانة عرض.

وهنا سوف يتوجه المتقدم إلى الصفحة التي تتضمن جميع البيانات المتعلقة بوثيقة التأمين الطبي.

خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي من خلال رقم الهوية

ضمن حديثنا عن أبشر استعلام عن التأمين الطبي 1445، سوف نكمل حديثنا عن خطوات الاستعلام عن التأمين من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية، وتقدمها الحكومة السعودية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والخطوات كالتالي: