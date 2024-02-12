انت الأن تتابع خبر استقبل بالمجان... تردد قناة Al Sunnah Al Nabawiyah علي جميع الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة السنة النبوية من أهم القنوات الدينية التى تبث مجموعة كبيرة من البرامج الدينية المتميزة، وتتناول كل الأمور الدينية التى تشغل عقل المسلمين في الأوقات المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة،كما أنها تبث الأحاديث النبوية المختلفة على مدار 24 ساعة.

تثبيت قناة السنة النبوية

قناة السنة النبوية من أفضل القنوات الدينية التى تحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص و الأهداف التي تسعي لتنميتها عند المسلمين، وتبث محتواها بجودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح.

تردد قناة السنة النبوية على النايل سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة السنة النبوية على العرب سات

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة السنة النبوية على الهوت بيرد

التردد: 12558

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

طريقة ضبط التردد على الجهاز

نضغط على زر القائمة من الريموت.

ثم نختار أيقونة خيارات.

نختار ايقونة تسطيب، ثم نختار التثبيت اليدوي.

نحدد القمر الصناعي المناسب.

ندخل التردد والبيانات الأخرى المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

ننتظر حتي يتم تحميل القناة على الجهاز ونضغط على حفظ.

مميزات قناة السنة النبوية