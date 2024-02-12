انت الأن تتابع خبر استقبل بالمجان... تردد قناة Al Sunnah Al Nabawiyah علي جميع الأقمار الصناعية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر قناة السنة النبوية من أهم القنوات الدينية التى تبث مجموعة كبيرة من البرامج الدينية المتميزة، وتتناول كل الأمور الدينية التى تشغل عقل المسلمين في الأوقات المختلفة بطريقة سهلة ومبسطة،كما أنها تبث الأحاديث النبوية المختلفة على مدار 24 ساعة.
تثبيت قناة السنة النبوية
- قناة السنة النبوية من أفضل القنوات الدينية التى تحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص و الأهداف التي تسعي لتنميتها عند المسلمين، وتبث محتواها بجودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح.
تردد قناة السنة النبوية على النايل سات
- التردد: 11747
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة السنة النبوية على العرب سات
- التردد: 12149
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: H
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة السنة النبوية على الهوت بيرد
- التردد: 12558
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: V
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
طريقة ضبط التردد على الجهاز
- نضغط على زر القائمة من الريموت.
- ثم نختار أيقونة خيارات.
- نختار ايقونة تسطيب، ثم نختار التثبيت اليدوي.
- نحدد القمر الصناعي المناسب.
- ندخل التردد والبيانات الأخرى المطلوبة مثل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.
- ننتظر حتي يتم تحميل القناة على الجهاز ونضغط على حفظ.
مميزات قناة السنة النبوية
- تقوم القناة ببث مباشر لقراءة القرآن الكريم من مكة المكرمة والمسجد النبوي، وتبث القناة احاديث السنه النبوية.
- تقدم القناة محتواها بجودة عالية وصورة واضحة وصوت واضح.
- تبث القناة محتواها على مدار 24 ساعة بدون تشويش أو انقطاع.
- تبث القناة الصلوات بشكل مباشر من مكة المكرمة.
- يحاول المشرفين على القناة تطوير القناة وتوسيع نطاق المشاهدين حتي يستطيع العالم كله مشاهدة قناة السنة النبوية.
- توجد القناة على جميع الأقمار الصناعية لذلك يمكنك تثبيتها والاستمتاع بمحتواها الجيد والتعرف على الأحاديث النبوية المختلفة.