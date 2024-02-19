انت الأن تتابع خبر تابع أقوى المباريات.. تردد قناة مكسبي الجديد 2024 عبر نايل سات بوابتك إلى عالم الرياضة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل أنت من محبي الرياضة؟ هل تبحث عن قناة تلفزيونية تُقدّم لك جميع المباريات والبطولات الرياضية؟ نقدم لكِ قناة مكسبي سبورت، فهي قناة رياضية عربية تُقدم لك جميع المباريات والبطولات الرياضية العربية والعالمية بجودة عالية، في هذا المقال، سنُطلعك على تردد قناة مكسبي سبورت الجديد 2024، وبرامجها المُميزة.

يمكن استقبال تردد القناة عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11595.

تردد قناة مكسبي المفتوحة- Mksaby

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل التصحيح 4/3.

برامج قناة مكسبي سبورت

مباريات كرة القدم: تُقدم قناة مكسبي سبورت جميع مباريات كرة القدم العربية والعالمية، من الدوريات المحلية إلى البطولات القارية والعالمية.

مباريات كرة السلة: تُعرض على شاشة قناة مكسبي سبورت جميع مباريات كرة السلة العربية والعالمية، من الدوريات المحلية إلى البطولات القارية والعالمية.

مباريات كرة اليد: تُقدم قناة مكسبي سبورت جميع مباريات كرة اليد العربية والعالمية، من الدوريات المحلية إلى البطولات القارية والعالمية.

برامج رياضية: تُقدم قناة مكسبي سبورت مجموعةً من البرامج الرياضية المُتنوّعة، من البرامج التحليلية إلى البرامج الحوارية.

أخبار رياضية: تُقدم قناة مكسبي سبورت آخر الأخبار الرياضية العربية والعالمية.

Mksaby Sport

متابعة جميع المباريات والبطولات الرياضية: تُقدّم قناة مكسبي سبورت جميع المباريات والبطولات الرياضية العربية والعالمية.

التحليل والتعليق: تُقدم قناة مكسبي سبورت تحليلًا وتعليقًا مُميّزًا على جميع المباريات والبطولات الرياضية.

الأخبار الرياضية: تُقدم قناة مكسبي سبورت آخر الأخبار الرياضية العربية والعالمية.

التسلية: تُقدم قناة مكسبي سبورت برامج رياضية مُسلية تُناسب جميع الأذواق.

قناة مكسبي سبورت هي قناةٌ رياضيةٌ عربيةٌ مُميّزة تُقدّم محتوى رياضيًا مُتنوّعًا يناسب جميع الأذواق، يمكنكم متابعة قناة مكسبي سبورت على ترددها الجديد 2024 للاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات والبطولات الرياضية العربية والعالمية بجودة عالية.