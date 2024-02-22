انت الأن تتابع خبر تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات "استقبل الآن" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سنتعرف على تردد قناة طيور الجنة 2024، حيث يسعى الأهالي جاهدين لضبط إشارتها ليتمكن أطفالهم من متابعة الأفلام الكرتونية والأغاني والأناشيد الجميلة، وتتميز القناة بتقديم محتوى هادف ومميز يناسب مختلف مراحل الطفولة، مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور وأولياء الأمور، تتضمن برامجها مجموعة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تساهم في تعزيز السلوك الجيد وتطوير مهارات الأطفال وبفضل هذا المحتوى المتميز، يتوقع الملايين من المشاهدين في العالم العربي العثور على تردد القناة الجديد لضبط إشارتها والاستمتاع بأفضل تجربة تعليمية وترفيهية لأطفالهم، في هذا المقال سنوضح تردد القناة على الأقمار الصناعية الرئيسية.

يمكن للأطفال الاستمتاع ببرامج قناة Toyor Al Janah في شهر رمضان عبر ضبط التردد الخاص بها على النايل سات، والذي يأتي على النحو التالي:

التردد 11258 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

توفر القناة متعة المشاهدة عبر قمر العرب سات، مما يتيح للمشاهدين في مناطق مختلفة الاستمتاع ببرامجها الهادفة، ويكون التردد كما يلي:

التردد 11310 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقبال عبر الهوت بيرد

تعتبر القناة متاحة أيضًا على القمر الصناعي الهوت بيرد، ويمكن ضبط التردد كما يلي:

التردد 11073 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

البرامج المميزة

تتضمن برامج قناة Toyor Al Janah مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهوي الأطفال وتلهمهم، ومن بين هذه البرامج:

أخبار الدار.

الرسام الصغير.

برنامج رياضة.

برنامج “أنا أحبكم”.

مناجاة.

الكواليس.

برنامج “طيور الجنة”.

والعديد من البرامج الأخرى التي تعرض على مدار اليوم، مما يجعل القناة وجهة مفضلة للأسرة خلال شهر رمضان المبارك.