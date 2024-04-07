شكرا لاهتمامك لمعرفة استمتعي بالطعم الشهي مع ورقة اللحمة ذي بتاعت المطاعم.. خطوات سهلة وبسيطة والطعم حكااااااية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ورقة اللحمة هي واحدة من أشهى الأطباق المصرية، وعلى الرغم من أنها قليلة الشهرة ولا يعرفها الكثيرون، إلا أن الذين يتذوقونها يجدون فيها لذة غير عادية بفضل طعمها الرائع والمميز، في هذا السياق سنعرض لكم طريقة تحضير ورقة اللحمة الشهية بخطوات سهلة وبسيطة تنال إعجاب الكثيرين.

طريقة تحضير ورقة اللحمة

المكونات:

كيلو من لحم البقر أو اللحمة المفرومة، حسب الرغبة.

2 بصل كبير مقطع إلى حلقات.

2 حبة بطاطس مقطعة إلى شرائح.

3 طماطم مقطعة إلى شرائح.

مجموعة من الخضار المشكلة مثل الكوسة والبسلة والجزر.

2 حبة فلفل حار.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة قرفة.

ملعقة صغيرة من مزيج التوابل والبهارات مثل الكمون والزنجبيل.

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير

1. قم بتسخين الفرن إلى درجة حرارة معتدلة.

2. قم بوضع ورق الألمنيوم في صينية فرن بحيث يكون له طواف يمتد خارج الصينية.

3. قم بتشحيم ورق الألمنيوم بقليل من الزيت.

4. ضع طبقة من الطماطم والبصل والبطاطس في الصينية.

5. ثم ضع اللحمة ورشها بالتوابل والثوم المهروس.

6. أضف الخضار المشكلة.

7. ثم ضع باقي البصل والطماطم والبطاطس فوق اللحمة ورش بقية التوابل، وقطع الفلفل الحار على سطح الصينية.

8. اغلق ورق الألمنيوم بشكل محكم فوق المكونات.

9. ضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن ساعة ونصف على نار متوسطة.

10. بعد ذلك، قم بإخراج ورقة اللحمة المطبوخة من الفرن وقدمها ساخنة مع الأرز أو الشعيرية.