انت الأن تتابع خبر السعودية تعلن عن فيزا مجانية لأصحاب هذه الجنسيات العربية ...إذا كنت منهم فسارك بالتسجيل ولا تضيع الفرصة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة عن احتياجها لآلاف العمال من مختلف الجنسيات العربية لتنفيذ أكبر عملية إزالة في المحافظة، وذلك في إطار مشروع تحسين المظهر العام وتطهير المنطقة من الأحياء العشوائية. هذه الخطوة تأتي بعد إنهاء مراحل إشعار السكان وإخلاء المنازل المستهدفة، وتهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

في تفاصيل الإعلان،