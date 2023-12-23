انت الان تتابع خبر وداعًا لـ‘‘جرثومة المعدة’’ بعد اليوم.. مشروب بسيط متوفر بكل منزل ينهي مشاكل الجهاز الهضمي وبشكل كامل ولن تشعر بالألم أبداً والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فوائد الزنجبيل في علاج جرثومة المعدة متعددة وثبتت فعاليته في علاجها حسب بعض الدراسات وحسب دراسة بعض الحالات التي تم علاجها.



ومن جانب آخر فإن الزنجبيل بشكل عام هو نبات مهم صحيا ومفيد في علاج عدد من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي ككل ومنها جرثومة المعدة.

فوائد الزنجبيل في علاج جرثومة المعدة:



الزنجبيل يحتوي على عناصر كيميائية تقضي على الميكروبات و الجراثيم التي تسبب جرثومة المعدة.

يمكن للزنجبيل أن يحسن من عملية الهضم.

الزنجبيل يساعد في التخلص من الأعراض التي تسببها جرثومة المعدة مثل الإسهال و القيء.

يعتبر الزنجبيل مطهر عام للمعدة.

تناول الزنجبيل يسكن الآلام الناتجة من الإصابة بجرثومة المعدة.

الزنجبيل يعزز مناعة الجسم ضد الجراثيم والفيروسات.

جرثومة المعدة:



جرثومة المعدة هي أحد أنواع البكتيريا العضوية الحلزونية، وهي تصيب أسفل الجدار المعوي، وتعمل على تدمير الغشاء المخاطي حيث إفراز مادة اليوريا و بالتالي الإصابة بإلتهاب الجدار بالمعدة وتسبب قرحة المعدة ومن أبرز أسبابها:

كثرة تناول الأطعمة المقلية.

الأطعمة و المشروبات الملوثة تسبب جرثومة المعدة.

الإصابة بجرثومة المعدة عن طريق العدوة.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب جرثومة المعدة.



أعراض جرثومة المعدة:

تكرار ألم البطن وخاصة في منطقة أعلى البطن.

الشعور بالحرقان الدائم في المريء.

الرغبة المتكررة في القيء والشعور المستمر بالغثيان.

إنتفاخ البطن و الغازات و التجشؤ.

يمكن لجرثومة المعدة أن تسبب إنخفاض في الوزن.

جرثومة المعدة تتسبب في حدوث الكسل و الخمول.

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