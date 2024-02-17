انت الأن تتابع خبر جرب وهتدعيلى.. ملعقة واحدة زيت زيتون على بطن فاضية قبل الإفطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثبت العلماء ان الاشياء المستخرجة من باطن الارض او المستخلصة من النباتات مثل “زيت الزيتون” لاحتوائه على المئات من الفوائد التى تفيد الجسم وتمدة بالطاقة ويذكر ان يستخدم معظمنا زيت الزيتون في المطبخ ولكن في الواقع سيسمح لك تناوله على معدة فارغة قبل الإفطار يوميا بالحصول على أقصى فائدة وهو معروف بآثاره الإيجابية على القلب بالإضافة إلى أنه يفعل العجائب لجسمك, ووفقا لموقع “brightside” الأمريكي.

6 فوائد لتناول ملعقة زيت زيتون يوميا قبل الافطار

الفائدة الاولى:بشرة خالية من التجاعيد

ويذكر ان زيت الزيتون يعتبر من اهم المواد التى يستخدمها شركات مستحضرات التجميل فى الكريمات والزيوت التى تنتجها وبالتالي فهو يفيد بشرتك حيث إنه يقلل من الاحمرار والتورم وقد يحافظ على وجهك خاليًا من التجاعيد لفترة أطول ويحتوي أيضا زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي.

الفائدة الثانية:يساعدك على إنقاص الوزن

قالت مجلة ابحاث بريطانية ان الاشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً او من يريدون انقاص اوزانهم عليهم استخدام زيت الزيتون ذلك لانه له يحتوى على مواد تمد الجسم بالطاقة وتغنية عن تناول الطعام فى اوقات عديدة وايضا له تأثير إيجابي على وزن الجسم وشارك أكثر من 180 شخصًا في دراسة استمرت 3 سنوات أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص الوزن.

يساعد تناول زيت الزيتون بانتظام على إزالة تراكم الترسبات داخل خلايا الدماغ وقد تتسبب هذه اللويحات في الإصابة بمرض الزهايمر وهو أكثر الأمراض العقلية شيوعًا في العالم ويتمتع الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون بانتظام بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون اتباع نظام غذائي منخفض الدهون.

الفائدة الرابعه: يدعم صحة عظامك ويساعد على تقوية الغضاريف

وهنا تأتى المفاجأة والتى اعلن عنها الكثير من الرياضيين واطباء لاعبى الرياضات العنيفة بضرورة استخدام زيت الزيتون بشكل مستمر لانه من المؤكد أن تفيد العناصر الموجودة في زيت الزيتون الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ويعمل هذا بشكل أفضل عند دمجه مع زيت السمك وهو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية حيث تعمل المركبات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين قوة قبضة اليد وآلام المفاصل والتهاب المفاصل.

الفائدة الخامسة:يقلل من الالتهابات

ينصح الكثير من الجراحين من ان يستخدم الاشخاص الاطعمة الغنية بزيت السمك “اوميجا 3” لانها تحتوى على الفوائد التى يحتاجها الجسم وهنا ياتى زيت الزيتون لاحتوائه على الكثير من الاحماض الدهنية وعلى أوميجا 3 التى تقلل الالتهاب في الجسم وهذا بدوره قد يساعد في منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.

الفائدة السادسة:التحكم فى نسبة السكر