انت الأن تتابع خبر شهر " 4 " لن يمر مرور الكرام.. عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف تحذر من كارثة دامية ستحدث في دولتين عربيتين وتحدد موعدها بالزمان والمكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك الشهيرة اللبنانية ليلي عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة له قد تحدث في شهر شوال في اليمن.

وحذرت خبيرة الفلك الشهيرة من كارثة طبيعية مجهولة قد تحدث في اليمن في شوال وفق زعمها.

وقالت الفلكية اللبنانية إن اليمن ستعلن حالة الطوارئ وتستنجد بالدول المجاورة للتخفيف من شدة الكارثة.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانيى الجدل في العالم العربي بسبب التنبؤات السنوية في شهر ديسمبر، والتي تصيب في كثير من الأحيان.

وسبق وأن توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف، أن تشهد ليبيا انتشار وباء قد يتسبب في وفاة الاف المواطنين.

وتنبأت بأن تشهد ليبيا عملية اغتيال كبرى في أحد الشوارع الليبية، مصحوبة بتحرك عسكري كبير على الحدود الليبية المصرية.

وقالت إنه ستكون هناك رعاية دولية وعربية لوجود حلول النفط والغاز الليبية، وترى ليلى عبد اللطيف دورا فاعلا لأحمد القذافي في المرحلة المقبلة، وستطرد جميع القبائل الليبية جميع الأجانب من الأراضي الليبية.

وكانت عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أشارت في توقعاتها للعام 2023 إلى حدث مؤسف وكارثة محتملة في ليبيا وهو ماحدث مؤخراً في درنة.

الجدير ذكره أن ليلى عبد اللطيف ولدت في 17 من يناير 1958 في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي سيدة أعمال ومتنبئة لبنانية مصرية ولُقّبت بـ"سيّدة التوقعات" وتحظى توقعاتها باهتمام الكثيرين في الوطن العربي.