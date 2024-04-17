انت الأن تتابع خبر دون الحاجة للتدخل الجراحي.. عشبة سحرية موجودة في كل مطبخ تعالج البواسير وتخلصك من الإمساك المزمن في 5 دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البواسير هي عبارة عن مجموعة من الأوردة المنتفخة في نهاية المستقيم وفتحة الشرج، وتتسبب في الشعور بعدم الراحة والألم تحديدا عند عملية الإخراج.

لحسن الحظ تسهم العلاجات المنزلية المتضمنة أطعمة ومشروبات وتغيير نمط الحياة إلى نمط صحي في علاج البواسير.

ونستعرض في التقرير التالي، علاج البواسير بالأعشاب، وفقًا لما ذكره موقع "cleveland clinic".

علاج البواسير بالأعشاب

تساعد بعض الطرق الطبيعية بينها الأعشاب في علاج البواسير، من خلال تخفيف الألم المزعج والحد من خطر زيادة الأعراض والوصول إلى المضاعفات، أبرز هذه الأعشاب التالي:

1- زيت شجرة الشاي

تحتوي الأدوية الموضعية مثل المراهم على زيت شجرة الشاي، الذي يعد أحد المكونات الرئيسة في العلاجات الطبية المتعلقة بالبواسير، نظرًا لاحتواء زيت شجرة الشاي على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا والميكروبات، يساعد ذلك في تقليل التورم والحكة، إلا أنه يجب استعمال زيت شجرة الشاي الخام تحت إشراف طبي.

2- خل التفاح

كان خل التفاح يستخدم قديمًا في الطب البديل لعلاج الجروح، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على القضاء على البكتيريا، يعتبر خل التفاح ذا تأثير فعال وسريع في القضاء على الألم الناتج عن البواسير، هناك طريقتين لاستعماله هما: دهنه مباشرًة أو تناوله من خلال الفم، إلا أنه لا يستعمل إلا تحت إشراف طبي لأن الإفراط في استعماله على الجروح مباشرًة قد يتسبب في حروق جلدية.

3- ملح إبسوم

يستخدم ملح إبسوم لعلاج البواسير في الطب الشعبي الذي يتداوى به الأشخاص بعيدًا عن الطبيب المختص، من خلال وضع الملح على مكان الإصابة مباشرًة، إلا أن هذه الطريقة قد ينتج عنها بعض الآثار الجانبية السلبية مثل تهيج الجلد المحيط بالمنطقة، كما أن الأطباء يحذرون من استخدام ملح إبسوم للبواسير في الحالات الشديدة.

4- شاي البابونج

يساعد شاي البابونج على استرخاء العضلات، لذا قد يسهم شاي البابونج في تهدئة البواسير المتورمة، الحد من تطور المضاعفات، الطريقة المناسبة لاستخدام البابونج هي وضع قطرات من زيت البابونج في حمام ماء دافئ أو تناول شاي البابونج.

5- الألوفيرا

يسهم صبار الألوفيرا أو جل الصبار،_مادة هلامية موجودة بداخل الصبار_، في التخلص من الالتهابات والمساعدة على تهدئة البواسير، يمكن استعمال الألوفيرا على المنطقة المصابة كدهان موضعي، لتقليل أعراض مثل الألم والحكة والتورم.

6- الشاي الأحمر